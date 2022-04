Brume de sable : Madininair lance une alerte rouge pollution aux particules fines pour ce week-end

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Un pic de pollution s’abat sur la Martinique ce week-end. Selon Madininair c’est une brume de sable qui fait augmenter la concentration en particules fines. L’association recommande plusieurs comportements à adopter pour se protéger.

Dès ce vendredi 29 avril, la concentration de particules fines sera plus élevée que d’habitude. Les trois prochains jours sont placés en alerte rouge. Madininair détaille que la brume de sable qui se trouve sur le territoire, entraîne une hausse des concentrations en particules fines PM10.

« Il en résulte une dégradation de la qualité de l’air (…) ainsi qu’un dépassement du premier seuil sanitaire journalier », explique Madininair.



Des recommandations pour les personnes vulnérables

L’association a donc déclenché ce vendredi 29 avril, une procédure de recommandation, notamment à l’égard des personnes vulnérables et sensibles.

Les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, d’insuffisance cardiaques ou respiratoires et les personnes asthmatiques sont invitées à limiter leur déplacement sur les grands axes. Il leur est également déconseillé de pratiquer une activité physique.



Éviter les barbecues

La préfecture, l’agence régionale de santé et Madininair recommandent également à l’ensemble de la population de limiter l’usage de sa voiture individuelle. Ils préconisent le covoiturage et les transports en commun. Les recommandations concernent également les travaux.

Il est conseillé de limiter ceux nécessitant l’emploi de solvant et ceux concernant l’entretien et le nettoyage. Enfin, les barbecues et la climatisation sont déconseillés.