The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Élisabeth Borne a été nommée Première ministre lundi 16 mai. L’émission politique ” Face aux Territoires “, lancée par TV5 Monde, en partenariat avec France-Antilles, France-Guyane, Nice-Matin et Ouest-France, est longuement revenue sur cette actualité avec Bruno Cautrès, politologue au Centre de recherches politiques de Sciences Po.

Cette semaine, l’émission a commenté la nomination de la Première ministre avec Bruno Cautrès, politologue, et Hervé Gattegno, éditorialistes. Dans “Face aux territoires”, avec Cyril Viguier, ils sont revenus sur les dossiers qui attendent Elisabeth Borne.

Sans oublier les Outre-mer et la façon dont elle va devoir tenter de “réconcilier” les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Guyanais avec le président de la République.

Retrouvez l’intégralité de l’émission :

Evoquer les problèmes qui touchent les Français au plus près de leur lieu de vie, et pour nous en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. C’est l’ambition de ” Face aux territoires “, l’émission politique de Cyril Viguier sur TV5 Monde, en collaboration avec France-Antilles, France-Guyane, Nice-Matin, Ouest-France, La Montagne et 20 Minutes.