Bus : toujours peu de circulation dans le réseau centre

La circulation des lignes du réseau centre de Martinique Transport sur Fort-de-France et Saint-Joseph est toujours fortement perturbée ce mardi en raison d’un mouvement social.

Les usagers du réseau centre des bus de Martinique Transport ne sont pas au bout de leurs peines ce jeudi 2 février 2023. Le conflit social affectant la circulation des bus n’est pas résolu, aucun accord entre la direction de Rapides du Centre et ses salariés n’ayant été trouvé pour le moment. La R.T.M. (Régie des Transports de Martinique) informe donc les usagers du réseau Centre que le réseau de transport sur le secteur centre est fortement perturbé ce jour. En conséquence, les lignes 1, 2, 3, 4, 11, 13, 19, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 100, 104, 110, 111, 114, 211, 301, 302, 303, 304, 307, 321, 342, 320, 421, 422 circulant sur Fort-de-France et Saint-Joseph ne sont pas desservies. Les lignes A et B du TCSP ne sont pas concernées.

Un manque de sécurité pointé du doigt

Au coeur de ce nouveau conflit social, les salariés de Rapide du Centre qui réclament aujourd’hui l’installation de cabines anti-agressions, afin qu’ils soient protégés. « Quand il y a des agressions dans le TCSP, on trouve des solutions très rapidement. Pourquoi on n’agit pas de la même façon pour nous ? », s’interroge Maurice Justand. « En plus, nous sommes plus exposés puisque les chauffeurs du TCSP sont dans une cabine ».

