Canal des esclaves : accès strictement interdit !

PATRIMOINE

Selon Jean-Francois Chroné, chef du service travaux à la CTM, « s’aventurer sur le canal est particulièrement dangereux ». • PHOTO CLO.M.

Alors que le canal des esclaves devait être rouvert au public après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, de grosses pluies ont provoqué un nouvel éboulement. L’ouvrage hydraulique reste donc fermé jusqu’à nouvel ordre par arrêté préfectoral. Il est strictement interdit de s’y rendre sous peine d’une amende.

Le canal de Beauregard dit canal des esclaves,

situé sur les communes du Carbet et de Fonds-Saint-Denis, est un

chemin très prisé des randonneurs. Très emprunté habituellement, le

canal est fermé depuis le début de l’année pour des travaux de

renforcement et de réparation des fractures. L’objectif est de

sécuriser l’édifice et de fluidifier l’écoulement de l’eau, le

canal étant toujours en fonction : il apporte à une dizaine

d’agriculteurs du Carbet, l’eau pour la banane et pour le

maraîchage. L’eau puisée en amont dans la rivière du Carbet permet

l’arrosage d’une centaine d’hectares de terres cultivées. C’est

pourquoi le canal n’a pu être fermé que 2 à 3 jours par mois pour

les travau