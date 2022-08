Carburants: baisse des tarifs à la pompe et du gaz à partir du 1er septembre 2022

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La préfecture de Guadeloupe a communiqué ce mercredi (31 août) les nouveaux tarifs réglementés des carburants et du gaz. Ils sont applicables le jeudi 1er septembre, à 0h. Les voici.

1°/ Pour les carburants routiers, les prix des produits pétroliers sont fixés comme suit :

Super sans plomb : 1,64 €/l soit -28 cts/l par rapport à août 2022 (1,92 €/l)Gazole route : 1,68 €/l soit -20 cts/l par rapport à août 2022 (1,88 €/l)

(*) Ces prix maxima résultent de la prise en compte du plan de résilience économique et social mis en place par l’État à la suite des augmentations de prix des produits pétroliers résultant du contexte international. Ce plan prévoit une aide exceptionnelle du gouvernement de 25 cts €/l pour le super sans plomb, les gazoles route et non routier en application du décret 2022-423 du 25 mars 2022).

2°/ Prix maximum de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg : 23,50 € au lieu de 23,60 € en août 2022, soit une baisse de 10 cts.

Les prix maximums hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux, et le cas échéant, leur marge commerciale.

Dans un deuxième temps, les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil Régional, dont les recettes contribuent au financement des collectivités locales. Contrairement à l’Hexagone, l’Etat ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés en Guadeloupe.Dans un troisième temps, la remise forfaitaire de 25 centimes par litre de carburant, financée par l’Etat, est appliquée aux prix toutes taxes comprises.