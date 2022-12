Cartes interactives : découvrez le prix moyen des loyers commune par commune en Guadeloupe

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Afin de jouer la « transparence », le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires vient de publier, en décembre, plusieurs cartes inédites sur le comparatif des loyers concernant l’ensemble des communes de France.

13,4 euros le m2 à Sainte-Anne, 13.4 euros à Pointe-à-Pitre, aux Abymes, 14.8 euros à Petit-Bourg… et jusqu’à 16,2 euros le m2 à Baie-Mahault ou encore 16 euros le m2 au Gosier. C’est le prix moyen du loyer pour un appartement en Guadeloupe, selon la récente « carte des loyers » publiée en décembre par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

À titre de comparaison, à Bordeaux, ville considérée comme très chère, le prix moyen du loyer s’élève à 15,4 euros le m2.

Globalement, pour les quatre indicateurs pris en compte (appartements de moins de 3 pièces, appartements de 3 pièces ou plus, appartements -toutes surfaces confondues- et maisons). la Martinique, qui apparaît en rouge, est située, comme l’ensemble des Outre-mer, dans la fourchette haute et au-dessus de la moyenne nationale.

Quatre catégories prises en compte

Pour la première fois, afin de savoir si nos loyers se situent dans la moyenne de nos communes et les comparer à la moyenne nationale, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a publié en décembre ses « cartes des loyers ».

Développées avec l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), quatre cartes offrent un aperçu, dans chaque commune, du montant mensuel moyen réclamé, charges comprises, pour accéder à un parc immobilier privé.

La carte des loyers pour un appartement de type 1-2 pièces

La carte des loyers pour un appartement de type 3 pièces

La carte des loyers pour une maison

Mises à jour tous les ans par l’ANIL, les cartes bénéficient d’une « méthodologie de calcul transparente », selon le ministère, mais pas exhaustive. Les indicateurs, que l’ANIL mettra à jour chaque année, ont été calculés sur la base de plus de 7 millions d’annonces locatives, parues entre 2018 et 2022 sur les plates-formes du site Leboncoin et du Groupe SeLoger, tous deux « partenaires » de l’Etat dans l’établissement de ces cartes.