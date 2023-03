Castard et Feuillard champions de France

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Savate – Boxe Française. Championnat de France Combat 2e série

Romain MATTIO [email protected]

Isaac Castard champion de France des plus de 88kg. • GWADA BOXING CLUB

Ils s’étaient qualifiés pour la finale des championnats de France en février dernier, Isaac Castard (+88kg) et Stéphane Feuillard (-75kg) n’ont pas déçu samedi à Mérignac (Gironde). Les deux tireurs guadeloupéens ont remporté leur combat. Si Castard a gagné à l’unanimité, ce fut une autre paire de gants pour Feuillard.

Combattant le plus lourd en Guadeloupe, Isaac

Castard est une nouvelle fois tombé sur plus grand et plus lourd

que lui lors de cette finale. « Ça commence à devenir

habituel », s’amuse Castard avant de préciser que

« c’était un adversaire que j’avais rencontré en poule lors de

la qualification à la finale ». Un combat qu’il avait perdu

sur décision partagée. Alors cette fois, Castard avait une feuille

de route bien précise sur la stratégie à adopter. « Il fallait

le bloquer sur ses chassés (1) (frontal ou latéral) pour le

maintenir à distance et être puissant sur les contres »,

continue de détailler le tireur du club du Phénix de Basse-Terre.

« La stratégie a bien marché puisque…