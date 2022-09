Ce dimanche, la Guadeloupe reste en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

MÉTÉO

Dimanche 25 Septembre 2022 – 07h08

Dans son bulletin de ce dimanche matin, 25 septembre, Météo France annonce des averses parfois soutenues et orageuses traversent l’archipel, entrecoupées de périodes d’accalmie pouvant durer plusieurs heures.

Une masse d’air humide et instable a envahi l’archipel depuis la nuit de samedi à dimanche et va concerner l’archipel ces prochains jours. Les conditions sont favorables au déclenchement de fortes averses et d’orages.

Evolution prévue

Des averses parfois soutenues et orageuses traversent l’archipel, entrecoupées de périodes d’accalmie pouvant durer plusieurs heures.

On attend une amélioration relative en soirée, avant une reprise des averses en cours de nuit de dimanche à lundi. Ce temps instable perdure jusqu’à mercredi matin au moins.

Ces fortes averses engendrent des cumuls de pluie horaires pouvant dépasser les 20 à 30 mm et 50 à 70 mm en 3 heures.

L’Est et le Sud de la Basse-Terre sont particulièrement exposés et les sols étant fragilisés depuis le passage de Fiona, des inondations et des glissements de terrain sont possibles en raison de l’accumulation des pluies sur la période.

Données chiffrées

Cette nuit en 1 heure on a relevé 29 mm à Petit-Bourg Roujol.

Conseils de prudence

Informez-vous de la situation météorologique et soyez particulièrement prudents :

-si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,

-si vos activités de plein air sont situées dans une zone exposée, sur terre, notamment en montagne, près des cours d’eau, comme en mer aussi,

-si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués ou de passages bas encaissés),

-en cas d’orage: évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas dans une zone boisée, tout près de pylônes ou poteaux.