The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

FAITS DIVERS

N.D.

Dimanche 4 Septembre 2022 – 12h43

Ce week-end, deux accidents ont eu lieu, dont un qui a fait un mort.

Samedi matin, vers 8 heures un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un arbre. L’accident a eu lieu à Lamentin, route de Bréfort. Trois personnes sont impliquées : une fillette de 4 ans blessée grave a été médicalisée sur place et transportée au pôle parents enfants du CHUG à Palais Royak ; une femme de 30 ans et un homme de 44 ans, tous deux bléssés légèrement transportés au CHUG. Les pompiers étaient assistés du SMUR et de la gendarmerie.

La veille samedi

Les sapeurs pompiers ont été alertés peu après 7 heures d’un accident de la circulation, route de la Coulée face à l’aérodrome, àSaint-François. Le conducteur a été éjecté du véhicule. Le médecin du Smur n’a pu que constater son décès.