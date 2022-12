Ces 12 personnalités martiniquaises qui ont marqué l’année 2022

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

1 / Olivier Dubois : le journaliste otage depuis 642 jours

Dans une vidéo non datée, Olivier Dubois s’adresse à ses proches.

• Capture d’écran vidéo

Ce 31 décembre 2022, cela fera 642 jours de captivité pour Olivier Dubois, ce journaliste retenu en otage au Mali, par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance jihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Depuis son enlèvement, le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, il n’a donné signe de vie qu’en mars 2022, au travers d’une vidéo non datée publiée sur les réseaux sociaux. De nombreuses actions ont été menées en son hommage, dont l’installation de banderoles ou de fresques, l’envoi de cartes postales Olivier Dubois au gouvernement ou encore la distribution de bracelets à son effigie par le comité FreeOlivierDubois.

2 / Olivier Lucenay : le renoncement et la sortie d’un livre

Olivier Lucenay a renoncé à être prêtre en mars de cette année.

• Archives France-Antilles (Wilfrid TEREAU)

C’était l’un des prêtres les plus populaires de la paroisse. Sa jeunesse, sa fraîcheur et sa façon de dire les choses plaisaient. Le samedi 19 mars, le jeune curé robertin a rendu publique sa décision de renoncer à la prêtrise. Il avait d’abord fait part de sa décision dans une lettre adressée, au début du mois, à Mgr David Macaire, archevêque de Martinique.

Né au Robert en 1982 et ordonné prêtre en 2014, Olivier-Marie Lucenay était devenu, en août 2021, aumônier de la Pastorale de la rue et prêtre accompagnateur à l’aumônerie de la prison. Il avait réintégré le diocèse de Martinique au terme de trois ans d’absence.

En décembre, il a annoncé la sortie prochaine (Ndlr : le 6 janvier) de son livre « L’Éclosion du malfini, chronique d’une métamorphose ». Un « grand projet de vie » qu’il a à cœur de présenter, assure-t-il.

3 / Magalie Zamor : la sagesse et la détermination

MAGALIE ZAMOR

• [email protected]

Magalie Zamor est secrétaire générale de la CGTM-santé et membre de l’intersyndicale. Elle est aussi cadre administratif à l’hôpital et déléguée du personnel.

Pendant toute la période du Covid, elle a été l’une des figures de la lutte pour le combat des soignants non-vaccinés. Malgré la levée des restrictions sanitaires, cette figure syndicale, candidate suppléante de Gabriel Jean-Marie aux législatives sur la liste de Combat Ouvrier, s’exprime toujours avec justesse et calme. Mais sa détermination et son engagement sont sans faille pour défendre l’hôpital public et celles et ceux qui le font tenir.

4 / Marcel Ravin : la seconde étoile

Marcel Ravin exerce au Blue Bay, à Monaco, depuis 2005.

• DR /© MONTE-CARLO Société des Bains de Mer

Une vraie reconnaissance de son savoir-faire : le mardi 22 mars, le chef martiniquais Marcel Ravin, 51 ans, a obtenu sa deuxième étoile au Guide Michelin pour son restaurant le Blue Bay, à Monaco. Marcel Ravin, « c’est l’exemple unique en France d’une fusion des cuisines caribéennes et des produits exceptionnels de la Côte d’Azur », dit de lui le Guide Michelin dans un communiqué.

Dans ses plats, il « nous raconte son histoire et sa jeunesse heureuse passée à la Martinique, avec des clins d’œil aux plats mitonnés par sa grand-mère qu’il réinterprète avec brio en s’appuyant sur les beaux produits du Sud », analyse encore le guide rouge qui lui avait déjà octroyé une première étoile en 2015.

5 / Doudou Style, l’art de vivre du graff

Doudou style fresque

• Loeiza Larvor

Le graffiti a pendant longtemps été un art marginalisé et réservé aux hommes. Aujourd’hui, le street-art se retrouve sur tous les murs et les femmes se sont imposées. Doudou Style, de son vrai nom Jessy Monlouis Bonnaire, est l’une de ces graffeuses qui ne s’arrête jamais de peindre, jusqu’à en faire son métier (lire son portrait Jenes Nou).

Ses fresques se retrouvent un peu partout en Martinique et même au-delà. Aujourd’hui, son entreprise dégage un chiffre d’affaires évalué entre 30 000€ et 50 000€ par an. Le graff est ” super reconnu aujourd’hui. Certains entrepreneurs, bailleurs sociaux ont de grosses enveloppes pour leur projet “. Parmi ses clients, on retrouve des mairies, des écoles, des entreprises, des particuliers, des institutions…

6 / Jiovanny William : la surprise de la jeunesse

Jiovanny William était attendu par ses partisans à sa permanence qui ont fêté sa victoire avec ferveur.

• S.Po.

À 37 ans, il est le plus jeune des députés élus en juin. La surprise aussi, lui qui se présentait sans étiquette pour la première fois.

Il était, jusqu’alors, principalement connu du grand public comme avocat au barreau de Fort-de-France. Mais le Robertin, titulaire d’un Master en Droit, environnement, aménagement urbains et diplômé de l’école d’avocat de Bordeaux en 2012, est engagé en politique depuis plusieurs années.

En 2014, il est élu conseiller municipal du Robert en 2014 puis, par la suite, occupera le poste de député suppléant de Josette Manin en 2017.

Fort de son élection cinq ans plus tard, il a déjà montré, par ses prises de position à l’Assemblée Nationale, notamment sur la question des sargasses, qu’il faudra compter avec lui pour défendre les intérêts de ses compatriotes.

7 / Jocelyne Beroard : le livre et le grand « Chawa Tour »

Jocelyne Beroard, « Chawa Tours », Folies Bergères à Paris.

• Alfred Jocksan

Avec Kassav’, elle a fait zouker le monde entier, chanté dans des stades bondés, vécu des tournées improbables, vendu des millions d’albums et collectionné les disques d’or. Seule chanteuse de ce groupe légendaire, Jocelyne Béroard raconte pour la première fois la saga Kassav’, dans un livre à portée autobiographique « Loin de l’amer. Comment Kassav’ créa le zouk », paru en mars dernier. Un succès d’édition.

Après 35 ans de scène, la chanteuse qui a aussi mené sa propre carrière en solo durant ces longues années a lancé sa tournée « Chawa Tour » le 1er octobre sur la grande scène de Tropiques Atrium. Elle s’est ensuite produite en Guadeloupe, à Paris et dans d’autres villes pour le bonheur des fans de la Diva du zouk.

8 / Diany Rémy : la confirmation parmi les grands

Diany Rémy écrit encore un peu plus sa légende, il est à son 2e Tour remporté à 30 ans.

• M.Z

Après deux ans sans Tour des Yoles, cette 36e édition a été marquée par la victoire de Diany Rémy, jeune patron marinois de la Yole Sara Energies Nouvelles / Autodistribution. Sa 2ème consécutive.

Sans avoir dessalé une seule fois, l’équipage s’octroie le maillot rouge de leader et grimpe sur la première marche du podium, devant Félix Mérine et UFR/Chanflor.

9 / Natoxie : le DJ qui s’est rendu incontournable

Natoxie, dans les locaux d’Universal Music Publishing France. Il a signé au label Maison Caviar de Meryl, en tant que producteur.

• DR

Omniprésent dans les oreilles des jeunes -mais aussi des moins jeunes-, Natoxie a fait une grosse année 2022. Producteur et compositeur de nombreux hits « Dancehall Shatta », il a fait résonner les tympans des festivaliers au « All Day In Music Festival « en Guadeloupe ainsi qu’au « Baccha Festival » en Martinique.

Le talentueux auteur du titre « Applaudissements » en mérite bien puisqu’il a, en 2022, signé au label Maison Caviar de Meryl, en tant que producteur.

10 / Euzhan Palcy : l’ « Oscar d’honneur » à Hollywood

Euzhan Palcy

• AFP

Une année de consécration pour la cinéaste martiniquaise Euzhan Palcy. Au Palais de Tokyo à Paris, tout d’abord, elle a reçu le prix des ” 100 femmes de culture ” 2022, lors de la 4e édition de cette cérémonie.

Un mois plus tard, le 19 novembre 2022, elle recevait un « Oscar d’honneur » à Hollywood, décerné par l’Académie des Oscars pour l’ensemble de sa carrière.

Réalisatrice de la « Rue Cases-Nègres » en 1983, à 25 ans, elle avait remporté le César du premier film l’année suivante. Ce film a reçu 17 prix internationaux.

11 / Kalash : le nouvel album et un Bercy rempli

Kalash

• Archives France-Guyane

Kalash a rempli et « retourné » Bercy en novembre, enflammant la salle de l’Accor Arena. L’artiste Martiniquais qui a fait une nouvelle fois sensation aux Antilles en 2022 par sa présence aux deux festivals majeurs, le All Day In Music Festival et le Baccha Festival (non sans faire parler de lui) a sorti un album abouti et mature, Tombolo. L’album contient des titres comme « Tu le sais » avec le célèbre chanteur Gazo, qui a permis à Kalash d’obtenir un nouveau Single d’or le 10 novembre dernier.

Côté judiciaire, son procès où il est accusé de violences sur les forces de l’ordre, qui devait avoir lieu au début, puis à la fin de l’année 2022, a été une nouvelle fois reporté, en 2023.

12 / Floriane Bascou : la quête de Miss Univers

Floriane Bascou

• DR

Étincelante depuis son élection comme Miss Martinique en 2021, Floriane Bascou s’était déjà démarquée en décrochant le titre de première dauphine de Miss France 2022. Cette année, elle a été désignée par le comité Miss France pour concourir à Miss Univers, le 14 janvier, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Le comité régional Miss Martinique est chargé de la préparation de Floriane.

√ Retrouvez la Rétro complète de 2022 à partir du 9 janvier dans les pages de France-Antilles.

