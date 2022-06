C’est enfin terminé… ou presque

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. SAISON 2021-2022 – BILAN

Durant le week-end se jouaient le titre de champion et les deux dernières places en Régional 1. Le Golden Lion se succède à lui-même, remportant là son 4e titre, après ceux de 2015, 2016 et 2021. Quant à l’AC Vert-Pré et au Good Luck, ils retrouvent l’élite aux détriments de l’Olympique et du RC Lorrain. Pour compléter cette saison 2021-2022, il restera à jouer le Trophée Yvon-Lutbert, les coupes de Martinique et Vyv. Rendez-vous à la saison prochaine…

Le rideau est tombé en partie sur la saison 2021-2022. Comme depuis le début de la pandémie, le report des compétitions fait que plus personne ne s’y retrouve. Cet exercice n’aura pas dérogé à la règle. Régulier, comme la saison dernière déjà, le Golden Lion n’aura connu qu’une défaite. En 18 matches de poules, le onze joséphin a cumulé 13 victoires, 4 nuls et une défaite auxquels, il faut ajouter un nul (avec victoire aux tirs au but) en demi-finale de play-offs et une…



