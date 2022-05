C’est le mois du lapin avec la coopérative Cunigua

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

CAPESTERRE BELLE-EAU

Mai mettra en valeur le lapin à toutes les sauces dans des cantines scolaires et des restaurants du département à l’initiative d’une dizaine d’éleveurs de la coopérative Cunigua.

Riche saveur de notre patrimoine, connu pour son grand intérêt nutritionnel, le lapin a tout pour séduire. En plus de son goût fin et délicat, il allie modernité et tradition. Chaud, froid, en cocotte, braisé, bouilli, sauté, aux herbes, aux fruits naturels, en salade, en gelée, en terrine, en colombo, à l’huile, au beurre … On l’apprécie de toutes les façons, dans tous les repas. « Nous avonsune petite production. Actuellement, nous sommes confrontés à plusieurs…