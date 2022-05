« C’était impressionnant »

Témoignages

Frédéric et Christelle sont propriétaires d’une salle de sport au Gosier, à côté de l’espace Riviera, le Bodyfit Caraïbes. Samedi matin, à l’annonce des millimètres d’eau tombés sur le territoire, ils se sont précipités dans leur entreprise et ont constaté avec effroi les dégâts.

«Samedi, quand on a vu l’état de la salle et tous les appareils qui flottaient dans 50 cm d’eau, on s’est dit : c’est foutu ! » Christelle et Frédéric sont alors tristes et inquiets quant à l’avenir de leur entreprise. Dimanche, le quartier de La Riviera se réveille doucement. Très tôt, Frédéric est déjà dans son entreprise. Il est un peu plus détendu que la veille. Il a rallumé l’électricité et la climatisation. « Pour que l’espace sèche plus vite et surtout…