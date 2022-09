Chez les Gibrien, le vélo est un sport de famille

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Cyclisme

Ancien coureur cycliste de bon niveau, Félix-José Gibrien a raccroché le vélo depuis maintenant cinq ans, mais ne cesse pas de suivre l’actualité cyclique. Son frère, Jules Gibrien, a mis à terme à sa carrière cycliste en 2019 et envisage un retour prochainement.

La famille Gibrien est connue dans le milieu du cyclisme guadeloupéen depuis de nombreuses décennies ! Félix-José Gibrien fait partie des membres qui ont pratiqué le cyclisme en compétition. À 49 ans, le rouleur sprinteur a raccroché le vélo depuis maintenant cinq ans. « Cela devenait de plus en plus compliqué pour moi de jongler entre les compétitions et mon travail en 3X8. Le manque de sommeil et la récupération commençaient à peser », regrette Félix-José Gibrien tout en ne tournant pas un…