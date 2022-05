Chlordécone : les manifestants…

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

L’INFO DU JOUR

La population n’était pas au rendez-vous ce samedi 28 mai pour la manifestation anti-chlordécone au Lamentin. Une cinquantaine d’associations, organisations syndicales ou encore formations politiques avaient donné rendez-vous aux Martiniquais. Malheureusement ils étaient moins d’un millier à avoir fait le déplacement pour dire « non au non-lieu annoncé », mais également non à l’absence d’indemnisation des victimes, dans le dossier chlordécone.

Pont de l’Ascension, météo capricieuse et veille de fête des mères. Il semble que les conditions n’étaient pas remplies pour réitérer le succès de la « marche contre l’impunité » du 27 février 2021. Pour rappel, il y a plus d’un an, les rues foyalaises avaient été inondées par une marée humaine qui scandait déjà « non au non-lieu ».

Prochainement, deux décisions importantes seront rendues dans le dossier chlordécone. La première concerne le tribunal administratif suite à l’action…