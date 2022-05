Chlordécone : « Non au non-lieu, justice et réparation »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Plusieurs associations et syndicats appellent, ce samedi 28 mai, à une grande manifestation populaire, dans les rues du Lamentin, pour « lutter contre l’éventuel non-lieu » dans l’enquête sur l’empoisonnement des Antilles françaises au chlordécone et « exiger justice et réparation ».

« On n’avait jamais vu une manifestation aussi importante depuis 2009 » ! Entre 10 et 15 000 personnes selon les organisateurs, 5 000 selon la police. On se souvient de la grande mobilisation du 27 février 2021 dans les rues de Fort-de-France, contre la menace de prescription dans le dossier du chlordécone. Le 25 mars dernier, les juges d’instruction du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris ont prononcé la fin des investigations sans donner lieu à des mises en examen, dans…



