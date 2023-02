Christian Baptiste, député, sur les retraites : « Il doit y avoir une autre vie après des années de travail »

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Interview

Propos recueillis par Alfred JOCKSAN, à Paris

« Nous voulons un renforcement de la politique publique dans ces territoires ». • A.J

L’élu saintannais qui siège à l’Assemblée nationale dans le groupe Socialiste et apparentés, est bien évidemment contre la réforme des retraites présentée par le Gouvernement. Il prêche également pour une révision de la constitution qui permettrait à la Guadeloupe d’accéder plus facilement à plus de responsabilités.