Christian Cambon, sénateur : “Il faut renforcer les moyens de Défense outre-mer face aux trafics”

POLITIQUE

C.B.

Vendredi 3 Juin 2022 – 06h02

Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat était l’invité cette semaine de l’émission politique “Face aux territoires”, présentée par Cyril Viguier, diffusée sur TV5 Monde, en partenariat avec France-Antilles, France-Guyane, Nice-Matin et Ouest-France.

Cette semaine, l’émission a reçu Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat . Dans “Face aux territoires”, il a évoqué la situation politique actuelle, notamment chez Les Républicains dont il est issu, mais aussi la situation géopolitique et la politique de défense face à la guerre.

Retrouvez l’intégralité de l’émission :

