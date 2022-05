Christine Fabresse, présidente du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne CEPAC, sous la présidence de Jean-Charles Filippini, a nommé Christine Fabresse, présidente du directoire, avec l’agrément du conseil de surveillance de BPCE.

Forte de 35 ans d’expérience dans la banque, Christine Fabresse, 57 ans, a remplacé Joël Chassard depuis le 30 avril. Ce dernier quittera le groupe dans le cadre des règles BPCE liées à la limite d’âge des présidents du directoire.

Elle avait précédemment rejoint le directoire de BPCE en tant que directrice générale en charge de la banque de proximité et assurances pour les réseaux Banques Populaires et Caisses d’Epargne. Elle préside alors le CA de la Banque Palatine.

Diplômée de la « Montpellier Business School», Christine Fabresse est née à Perpignan. Méditerranéenne d’origine et de cœur, passionnée de rugby et amatrice de tous les sports qui font vibrer le public, elle est engagée depuis de longues années en faveur de la mixité et très sensible à la transition environnementale.