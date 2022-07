Clap de fin en apothéose

Texte : Nathalie DINANEPhotos : Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Vendredi 15 Juillet 2022 – 07h25

Il n’y a pas eu une journée ou une soirée qui n’a pas ravi le public présent lors de la 35e édition du festival de gwoka. Ce 14 juillet la petite place de la plage des Galbas à Sainte-Anne était noire de monde.

Après deux ans d’absence, le festival était très attendu des fans, des amoureux du gwoka mais aussi des musiciens et écoles de danse qui ont souffert du manque d’activité. Et dès le premier jour, les invités ont mis “sa ho” ! Chaque jour, le niveau de musique, de danse et même les “ti kozé” et “bokantaj” montait crescendo. Et ce 14 juillet, c’était l’apothéose. Les “gwo mowdan” sont sortis et ont refermé cette belle édition : Kréyatik Ka et l’association le Houelmont ; Kannida ; Eric Cosaque et pour finir Esnard Boisdur. L’ambiance était telle que la pluie qui s’est invitée a permis de rafraichir l’atmosphère et surtout n’a pas chassé le public venu équipé de parapluies. Ouf, c’est fini et cela s’est bien passé, entendait-on ici et là parmi les organisateurs, les sociétés de production, les petites mains, etc. Après deux ans sans festival, et le peu de moyens, il fallait jouer d’ingéniosité et ratisser large en terme de bénévoles pour réussir. Et aux dires du public, la 35e édition était réussie.

Sandra Machir de Kréyatif Ka. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Kréyatif Ka. Kata – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Kréyatif Ka danseuses – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Kréyatif Ka. Serge Dorvil Kata. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Fabienne Troupé et Patrick Solvet interrogent Charles Polyphème qui a fait un sacré travail sur la musique gwoka – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Henddy Geoffroy, Fred Anathase, Jimy Luit Katy Etienne Geoffroy – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Anatole Zagalo Geoffroy chanteur. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Ema Geoffroy ptit a fanmi kannida – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Anatole Zagalo Geoffroy accompagné des choeurs de Kan’nida sous la pluie, lors de la clôture du 35ème festival de gwoka, ce jeudi 14 juillet 2022. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Kreyatif Ka. Le chanteur Luc Pelmar a porté haut les notes du gwoka – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Eric Cosaque lors de la dernière journée – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Pascale Huc Geoffroy. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Ema Goeffroy danseuse – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Anatole Zagalo Geoffroy, sous le regard de son aîné René Geoffroy. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Irina Geoffroy de Kan’nida. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Eric Cosaque et choeur. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Esnard Boisdur a terminé en beauté cette dernière belle soirée avec beaucoup d’émotion – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Karine Blombou, “danseuse devant l’eternel” a relevé la prestation d’Esnard Boisdur au rythme des tambours de Raymond Montauban, Pascal Césarion, Célio Lemaitre. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE