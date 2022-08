Cocktail avec ou sans alcool ?

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

L’alcool est apprécié pour sa saveur et son effet grisant. Il symbolise la fête et parfois la convivialité. Il désinhibe et peut plonger dans un état d’euphorie renforçant la sensation de plaisir. C’est ainsi qu’un risque de dépendance lui est associé. Il peut aussi nuire gravement à la santé et être à l’origine de conduites à risques. Il est à lui seul une ambivalence, un danger et un plaisir.

Les concepteurs et distributeurs de boissons alcoolisées regorgent de subterfuges pour séduire un public de plus en plus large avec, pour se donner bonne conscience, la mention « nuit gravement à la santé. » C’est ainsi que sont apparus sur le marché, à destination des plus jeunes des produits aromatisés aux noms de célèbres cocktails. Plus récemment, un atelier portant l’appellation « cocktail fun pour enfants » a surpris, bousculé, provoquer l’indignation. L’animation se voulait innovante…



924 mots – 01.08.2022