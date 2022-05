Colloque chlordécone en Guadeloupe : le comité de pilotage lance un appel à communication scientifique

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Du 12 au 14 décembre 2022, la Guadeloupe accueillera le colloque scientifique international « Chlordécone, connaitre pour agir ». Il est organisé par le comité de pilotage scientifique national (CPSN) et la coordination locale de la recherche sur la chlordécone aux Antilles (CLoReCA) du plan national chlordécone IV, qui lancent pour l’occasion un appel à communication scientifique (ouvert jusqu’au 30 juin).

Ce colloque a pour ambition de faire le point sur les connaissances, les actions concrètes ou en cours, les solutions envisagées et leur acceptabilité, et les recherches encore à mener. L’enjeu est également de favoriser le partage des résultats de la recherche avec les différents publics cibles identifiés (les scientifiques, les acteurs institutionnels, les professionnels de santé, du monde agricole, de l’éducation, de l’innovation, du monde associatif, du grand public, de la jeunesse et les acteurs privés… Son objectif est de favoriser les approches transversales, les synergies entre disciplines et de dynamiser une communauté scientifique engagée dans une approche ” one-health ” (soit une approche intégrative, systémique et unifiée de la sante humaine et environnementale) indispensable pour rendre compte des impacts de cette contamination et développer des solutions adaptées aux territoires.

Présentation des projets retenus

Ce colloque sera aussi l’occasion de présenter les projets retenus dans le cadre du premier appel à projets de recherche du plan chlordécone IV coordonne par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) en partenariat avec la Région Guadeloupe et la Collectivité Territoriale de Martinique. Le programme comprend trois sessions complémentaires : les apports de la recherche pour caractériser, mesurer et réduire l’exposition ; les apports des sciences humaines et sociales pour la co-construction de dispositifs d’action publique et leur mise en œuvre ; et enfin les apports de la recherche pour contribuer à la durabilité des filières et des territoires.

Pour mémoire, en 2018, le colloque scientifique et d’information sur la pollution par la chlordécone a réuni près de 200 personnes de différentes disciplines et mobilise préfectures, ministères et agences sanitaires ainsi que des alliances de recherche (Aviesan et AllEnvi). Il a permis de faire un bilan sur les activités de recherche, d’échanger sur les données disponibles et d’actualiser les besoins et perspectives de recherche.

Les inscriptions en ligne seront ouvertes à partir du mois de juillet.