Comment suivre le départ de la 12e Route du Rhum – Destination Guadeloupe ?

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Ce mercredi 9 novembre à 9h15 (heure des Antilles), 138 marins solitaires s’élanceront devant la pointe du Grouin pour une chevauchée de 3 542 milles jusqu’à Pointe-à-Pitre en Région Guadeloupe. Voici toutes les informations pour suivre le grand départ de demain à terre, en mer ou au chaud devant vos écrans

Après un départ de dimanche annulé pour raisons météorologiques, la Route du Rhum – Destination Guadeloupe partira de Saint-Malo ce mercredi (9 novembre) à 9h15 (heure des Antilles)

La sortie des bateaux

Sortie des Rhum Multi, Rhum Mono et Class40 mercredi 9 novembre à partir de 6 heures du matin.

L’ouverture du dispositif écluses est ouvert au public à partir d’1 heure du matin (heure des Antilles). Les Rhum Multi seront les premiers à quitter le bassin à 1h20. Les Rhum Mono et les trois derniers Rhum Multi leur emboîteront le pas à 02h20, suivis, enfin, par les Class40 qui passeront les écluses en deux SAS, à 3h20 et à 4h20. La fermeture du dispositif écluses au public est prévue à 5 heures.

L’ensemble de la flotte restera ensuite en mer jusqu’au départ, qui sera donné à 9h15.

A terre

Depuis la pointe du Grouin (sauf l’extrémité) ou au cap Fréhel (jauge limitée) pour le passage de la bouée (le premier à passer cette bouée remporte le Trophée CIC Cap Fréhel). L’extrême pointe du Grouin sera fermée au public, deux « tribunes naturelles » seront ouvertes dans les prairies pour permettre au public de bien voir le départ de la course. Des navettes seront mises à disposition pour rejoindre les zones Natura2000 (seuls les chemins de point de vue sont accessibles).

En mer

La Zone 3 est gratuite et accessible à l’ensemble des plaisanciers souhaitant assister au départ de la course, sous certaines conditions :

Navigation exclusivement au moteur

Les véhicules nautiques à moteur (jet-ski ou scooter des mers) ainsi que tout engin de pêche, pêche, mouillage, baignade, plongée sous-marine et loisirs nautiques seront interdits

Couverture digitale

Site internet de la course / cartographie : jusqu’à 5 milles dans l’ouest du cap Fréhel, la cartographie sera mise à jour toutes les 5 minutes, puis toutes les 15 minutes jusqu’à minuit. Le rafraîchissement du positionnement des bateaux se fera ensuite toutes heures jusqu’à l’approche de la Guadeloupe.

Sur les réseaux sociaux

Le départ sera à suivre sur les réseaux sociaux officiels de la 12e Route du Rhum – Destination Guadeloupe :

Facebook (diffusion du Live départ)

Twitter (diffusion du Live départ) :

Suivi live tweet avec photos

Instagram (suivi Live stories)

Youtube (diffusion du Live départ)



A la télévision

Le direct à partir de 8h25 jusqu’à 11h (heure des Antilles)

Retransmission dans plus de 120 territoires (Europe et international)

France : départ à suivre sur France 3, France 2, L’Equipe, TF1, BFM TV, Infosport+, Eurosport France, Tébéo, Tébésud, NA TV, Ouest France, Sportall…

A la radio

France Inter

Dès 2h50 du matin (heure des Antilles), Catherine Pottier sera en direct à bord d’un bateau de la course.

France Info

Départ de la course en direct de la ligne de départ, avec Jérôme Val, journaliste à la direction des sports, depuis le bateau Franceinfo.

Emission spéciale pour le départ de la course de 8 h à 11 h, en direct depuis le bateau RADIO FRANCE, via la Pointe du Groin.

France Bleu

Emission spéciale sur France Bleu Armorique, pour le départ de la course de 2h à 9h, en direct depuis le bateau RADIO FRANCE, via la Pointe du Groin.