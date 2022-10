Congrès des élus : les premières conclusions des auditions

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La commission ad hoc du Congrès des élus a présenté, lundi à l’hôtel de l’Assemblée, un premier diagnostic des auditions en cours avec la population, lors de la deuxième séance du Congrès des élus de Martinique.

72 auditions avec la population ont été réalisées sur les 112 prévues entre le 25 août dernier et avant-hier, soit environ 118 heures d’écoute. Le diagnostic s’appuie sur les réunions citoyennes organisées dans les communes du territoire, les auditions des acteurs socioéconomiques, institutionnels et de la société civile et une plateforme numérique de consultation citoyenne* sur laquelle la population peut faire des observations. Le peuple révèle ses difficultés et ses…