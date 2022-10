Contes et Musique dans la Cité : une édition “puissante” !

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FESTIVAL

La 16e édition du Festival International “Contes et Musique dans la Cité” sera lancée demain, mardi, à la bibliothèque Schœlcher par l’AMI (Association Martinique Images).

Ce qui est certain, c’est que ce festival a atteint sa maturité, il propose donc des rencontres de qualité. Rencontres aussi diverses et étonnantes à chaque édition puisque les invités viennent du monde entier. On croit avoir fait le tour, mais non ! Il se passe toujours quelque chose.

Cette année, le directeur artistique a décidé de mettre à l’honneur la doyenne des conteuses de l’Atelier Pratique du Conte, Marie-Georges Giboyau. Originaire de Saint-Joseph, la dame porte la…