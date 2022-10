Coupures d’eau : les habitants de Morne Capot au Lorrain à nouveau mobilisés devant l’usine de Vivé

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Depuis ce vendredi soir (28 octobre), le collectif des habitants de Morne Capot bloque l’usine de production d’eau de Vivé au Lorrain, afin de protester encore une fois contre les problèmes systématiques d’alimentation en eau potable.

Depuis 1993, les habitants de Morne Capot, au Lorrain, et des environs souffrent de coupures d’eau récurrentes, à cause de la vétusté du réseau. Comme à la fin du mois de juin 2022, le collectif des habitants de Morne Capot est mobilisé, depuis ce vendredi soir (29 octobre), devant l’usine de production d’eau de Vivé au Lorrain, afin de protester une nouvelle fois contre ces problèmes systématiques d’alimentation en eau potable. L’usine est bloquée par un barrage. Elle alimente 130 000 foyers en Martinique, dont les 2 000 habitants de Morne Capot.

La centaine de manifestants compte rester devant l’usine tout le week-end et jusqu’à nouvel ordre. Des associations, comme celle de la protection de l’environnement et de la nature, sont présentes sur place pour les soutenir.

Pas d’eau parfois pendant une semaine

Roger Lanoix, président du comité citoyen des habitants de Morne Capot, et Tony Tanic, président de l’association Dlo Môn Kapo décrivent le calvaire quotidien des habitants du coin : « On se retrouve parfois sans eau pendant une semaine. Les tuyaux sont pourris. Parfois l’eau arrive avec une odeur nauséabonde, elle est souvent impropre à la consommation. On attend que l’Agence régionale de santé analyse notre eau car nous estimons que ce n’est pas une bonne eau ».

Ainsi, ils réclament une eau potable de qualité et une alimentation en permanence, sans coupure. « À la dernière réunion avec Cap Nord récemment, nous avons estimé qu’il fallait partir car trop, c’est trop. Nous avons été trompés pendant près de 30 ans », indique Tony Tanic. Les habitants souhaitent la construction d’un nouveau réseau d’eau potable dans leur quartier.

« Cap Nord est dans l’incapacité de nous dire quand les travaux vont commencer. On a eu des avancées très timides. On nous a installé 6 citernes dans le quartier pour pallier aux coupures mais ça fait un mois et demi qu’elles sont vides », déplore-t-il enfin.

Les habitants de Morne Capot ont des coupures d’eau incessantes.

Ces coupures d’eau au Morne Capot et dans les environs durent depuis 1993.

