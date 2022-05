Cour d’assises des mineurs : l’octogénaire avait été attaché, bâillonné et détroussé jusqu’à la mort

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

justice

L’homme était un octogénaire sans histoire, retraité et propriétaire de plusieurs appartements à Blonval, Saint-François. C’est sans aucun doute son profil qui a attiré les deux jeunes délinquants à son domicile pour le détrousser. Attaché à son lit, il est frappé, bâillonné et décèdera étouffé. L’affaire est jugée devant la cour d’assises des mineurs aujourd’hui et demain.

L’un des deux agresseurs avait tout juste 17 ans au moment des faits et son complice dix de plus. C’est la compagne et la belle fille de la victime qui découvriront le corps dans la chambre à coucher en cette soirée macabre du 18 novembre 2016. L’homme est allongé au sol, les mains liées par une cordelette à l’un des pieds du lit et les chevilles entravées par la même cordelette. Le visage de la victime est ceinturé par une couverture et sur sa bouche et son nez une bande adhésive. Sur sa…



