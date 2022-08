Covid-19 en Guadeloupe: 765 contaminations mais 3 décès la semaine dernière

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les autorités ont communiqué les chiffres de la situation sanitaire liés à la propagation du COVID 19. Selon l’Agence Régionale de Santé, 765 nouveaux cas ont été recensés contre 866 la semaine dernière. Cependant, trois personnes sont décédées.

Ce mercredi (31 août), les autorités ont communiqué par voie de communiqué de presse les nouveaux chiffres de contamination à la Covid-19.

Les contaminations

Du 22 et le 28 août 2022, le nombre de nouveaux cas positifs dépistés sur le territoire a diminué.Il est de 765 contre 866 la semaine dernière.L’ARS a dénombré 4 651 tests antigéniques réalisés sur le territoire, contre 5 166 la semaine passée.Les sous-lignages du variant Omicron, le BA.4 et BA.5 sont régulièrement identifiés.Le taux de positivité perd environ 0,5 point à 14,3 % contre 14,8 % % la semaine passée.Le R effectif est de 0,88 .

Aucun cluster n’a été déclaré la semaine dernière, ce qui porte à 1 le nombre de cluster en cours de suivi en Guadeloupe (soit 1 cluster maîtrisé).

3 hommes sont décédés avec le COVID en Guadeloupe Ils étaient âgés de 68 à 84 ans.

Les hospitalisations

Au 30 août:- 24 patients COVID sont hospitalisés en médecine conventionnelle (en baisse).- 36 patients sont hospitalisés en réanimation : 5 se trouvent en réa COVID du CHUG et 31 sonthospitalisés en réa non COVID (soit 5 au CHBT et 26 au CHUG).- 67 se trouvent sous oxygène à domicile (en hausse).

La vaccination

Au 30 août, on comptait 391 415 injections de:- 1ère dose : 45,99 %- 2ème dose : 43,89 %- 3ème dose : 26,53 %

8 507 adolescents de 12 à 17 ans ont reçu la 1ère injection et 8 085 ont reçu la 2 ème injection à ce jour en Guadeloupe.

Recommandations de la préfecture

Face à la circulation virale toujours très active, la Préfecture de Guadeloupe tient à faire quelques rappels:

-Il est fortement recommandé de maintenir les gestes barrières et de porter un masque en particulier pour les personnes fragiles et vulnérables. Cette recommandation vaut également pour tous dans les lieux clos où la concentration de personnes est importante et lors de grands rassemblements, y compris en plein air ;

-S’isoler en cas de signes évocateurs de l’infection et se faire tester au moindre doute que l’on soit asymptomatique ou cas contact. Les personnes fragiles doivent continuer à se protéger.