Covid-19 en Guadeloupe: avec 1 550 contaminations, la décroissance des contaminations continue

La semaine dernière, le nombre de nouveaux cas positifs au covid-19 a diminué de 28,6%, selon les derniers chiffres communiqués par l’Ars et la Préfecture.

Les autorités sanitaires ont transmis les statistiques des contaminations des derniers jours sur le Covid-19 via un communiqué de presse.

Les chiffres

Du 23 au 29 Mai 2022, le nombre de nouveaux cas positifs dépistés sur le territoire diminue de 28,6%. Il est de 1 550 contre 2 172 la semaine d’avant. Les 30 et 31 mai, 710 nouvelles contaminations ont été enregistrées.

Le taux de positivité reste à 13,7 % contre 15,6 % pour ce qui concerne les tests réalisés en Guadeloupe.

Le R effectif est de 0,78 sur les sept jours glissants.

Le variant Omicron représente toujours 100 % des résultats positifs.

1 cluster a été déclaré dans une crèche en semaine 21. Ce qui porte à 6 le nombre de clusters suivis aujourd’hui en Guadeloupe (1 en cours d’investigation et 5 maîtrisés).

1 homme âgé d’une cinquantaine d’années est décédé en service de réanimation du CHUG

Les hospitalisations

À ce jour, 176 personnes sont prises en charge pour COVID :

– 32 patients COVID sont hospitalisés en médecine conventionnelle

– 36 patients sont hospitalisés en réanimation : 7 se trouvent en réa COVID (6 au CHU, 1 au CHBT) et

29 sont hospitalisés en réa non COVID, soit 1 au CHBT et 28 au CHU.

– 79 se trouvent sous oxygène à domicile (stable)

La vaccination

Au 24 mai, on comptait 375 847 injections

Le taux de couverture vaccinale des personnes de plus de 12 ans en Guadeloupe est de:

– 1ère dose : 45,83 %

– 2ème dose : 43,27 %

– 3ème dose : 24,32 %

256 premières doses de vaccination et 190 deuxièmes doses ont été enregistrées en Guadeloupe chez les

enfants de 5 à 11 ans.

Recommandations de la préfecture

Face à la circulation virale toujours très active, la Préfecture de Guadeloupe tient à faire quelques rappels:

-Il est fortement recommandé de maintenir les gestes barrières et de porter un masque en particulier pour les personnes fragiles et vulnérables. Cette recommandation vaut également pour tous dans les lieux clos où la concentration de personnes est importante et lors de grands rassemblements, y compris en plein air ;

-S’isoler en cas de signes évocateurs de l’infection et se faire tester au moindre doute que l’on soit asymptomatique ou cas contact. Les personnes fragiles doivent continuer à se protéger.