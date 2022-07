Crash à Saint-Barth : 20 morts

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Cela s’est passé le samedi 24 mars 2001. Le vol TX 709 au départ de l’aéroport de Juliana, situé dans la zone néerlandaise de Saint-Martin, n’est pas arrivé à l’aérodrome Saint-Jean de Saint-Barthélémy. Le pilote s’apprêtait à aborder la manœuvre d’atterrissage quand l’avion a viré sur sa gauche et est allé s’écraser à proximité d’une maison. Il s’est aussitôt embrasé. Bilan : 20 morts.

«Isidore est alors resté à regarder le ciel et à attendre la fin. Et puis, j’ai vu le feu se propager à la maison. Mes cheveux commençaient à griller. Je ne pouvais plus rester (…). Je l’ai vu s’embraser d’un coup, et moi, j’ai couru ».

C’est le témoignage glaçant d’un voisin et ami de la seule victime au sol du crash survenu le samedi 24 mars 2001, peu après 16h20, d’un « Twin Otter » d’Air Caraïbes, à Saint-Barthélémy. Isidore Questel était un marin-pêcheur…