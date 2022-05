Créolementbon met en avant le savoir-faire culinaire du péyi

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Johana Magloire et Jonathan Béhary sont des passionnés de cuisine. Une passion qu’ils transmettent sur les réseaux sociaux de “Créolementbon” et qui leur permet avant tout de mettre en avant leur culture et le savoir-faire des Antilles.

Ils peuvent être considérés comme des “influenceurs food”, tant leur vidéos autour de l’univers de la cuisine fusent sur les réseaux sociaux. Mais Johana Magloire et Jonathan Béhary, âgés respectivement de 23 et 25 ans sont bien plus que cela. Ils sont devenus en quelques mois des ambassadeurs de la cuisine guadeloupéenne et antillaise plus largement. Une aventure qui débute dans la capitale de la gastronomie C’est à Lyon, au cours de leurs études que l’aventure a…



France-Antilles Guadeloupe

845 mots – 11.05.2022