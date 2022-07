Culture « Les voix des Outre-mer » : une Guadeloupéenne, première qualifiée pour la finale nationale

Autres prix

Le prix mention d’encouragement est attribué à la guadeloupéenne : Laurynn Favières qui pourra participer au prochain concours des Voix des Outre-mer. Tandis que le prix pour musique non lyrique, musique du monde est pour la martiniquaise Mérielle Mérine. Deux candidats ont reçu le prix « Prix amis des outre-mer – challenge Christiane Eda – Pierre ». Il s’agit de Juan José Médina de Paraguay et à Rachel Ducket de la Jamaïque.

Les treize finalistes des Voix des Outre-mer

Wionna Berry (St Barthélémy), pour la Guadeloupe : Laurynn Favières, Axelle Saint Cirel et Michael Serva, pour la Reunion : Sébastion Grimaud, Marc Gris, et Nathan Rivet, pour la Martinique : Jason Firmin, Emilie Jeanne, Amélie Leduc, Mérielle Mérine, Yolaine Mourard, pour la Guyane : Elodie Petit-Frère et les six candidats au prix « Prix voix amis des Outre-mer – challenge Christiane Eda Pierre », Des chanteurs issus de la diversité ou des pays, Kitae Song et Jihoon Won pour la Corée, Nadège Meden du Benin, Rachel Ducket de la Jamaïque, Patricia Djengue du Cameroun et Juan José Médina Rojas de Paraguay.