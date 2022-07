“Dada”, une mamie de 103 ans comblée

Entourée des siens, Julienne, Virginie, Désilia Faleyras, dite Dada a soufflé, dimanche dernier, ses 103 bougies.

Il y a trois ans Julienne, Virginie, Désilia Faleyras, dite Dada, née le 8 juillet 1922, au Moule, fêtait ses 100 ans. A Château-Gaillard, dans la maison familiale, le week-end dernier, entourée de quelques-uns de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrières petits-enfants, la centenaire a soufflé ses 103 bougies. “Trois ans déjà !”, s’exclame celui-ci. “Trois ans, tu te rends compte”, reprend celui-là. Beaucoup se remémorent ce 14 juillet 2019, à la salle Nobial où parents, amis, voisins se sont retrouvés pour honorer la mamie de 11 enfants, 24 petits enfants, 29 arrières petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Trois ans et tout le monde se félicite de la voir, égale à elle-même, et quand on lui demande de ses nouvelles, elle dit comme pour s’excuser : “an pa pi mal, ko la ka alé, mé an ka tyen gwas a Dié”. Autour dimanche dernier, c’est la joie, on chante, on danse, on filme. Les petits courent dans tous les sens. Difficile de les canaliser, ils sont heureux. Des sourires se dessinent sur les visages. Mamie ne parle pas. Elle regarde, elle observe : des gâteaux, tout en sucre et en crème, aux jeunes qui l’interpellent, voulant qu’elle se souvienne de leur prénom.

Dada a transmis l’amour

Dans son fauteuil, spécialement adapté à sa morphologie, Dada, dans sa robe madras, trône, et regarde sa descendance, affectueusement. Chacun essaie de ne pas trop s’approcher à cause de la Covid qui est repartie à la hausse. Au passage, d’aucuns lui effleurent la main, d’autres lui sourient. “Ça va mamie”, dit celle-ci, penchée au-dessus d’elle. “Oui”, répond-t-elle, forçant sur ses cordes vocales. Elle sourit, tape des mains en entendant tout le monde lui chanter : joyeux anniversaire. Et puis chacun veut prendre sa petite photo avec elle, seul ou en famille. Elle regarde ses petits-enfants, défiler pour le cliché unique, inoubliable, historique. Elle en dévisage certains, et murmure à l’oreille de l’ainé de tous ces petits enfants, « Comment s’appellent-ils, ce sont les enfants de qui ?» Amusée sa petite fille, donc, la plus grande, lui refait la généalogie. Dada sourit, et répond : “d’accord”.