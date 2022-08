Danitzia Logis veut « promouvoir la menstruation de façon positive »

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Entrepreneure dans l’âme, Dantizia Logis vient de lancer sa marque : Bel Fanm. Une marque de lingerie qui a pour but de permettre aux femmes de mieux vivre leurs règles. Bel Fanm propose des serviettes hygiéniques et des culottes menstruelles lavables, réutilisables et écoresponsables.

Serviettes, culottes, cyclistes, tangas, strings, maillots, leggings menstruels de toutes les tailles, lavables et réutilisables. C’est ce que propose désormais Danitzia Logis avec sa marque Bel Fanm en Guadeloupe. Des modèles de serviettes hyper colorés fabriqués en Guadeloupe et des culottes qui donnent envie d’être féminine et sexy même pendant ses règles. « Cela ne pollue pas, c’est beau et ça aide », confie Danitzia Logis. Du haut de ses 21 ans la jeune femme savait déjà qu’elle…



