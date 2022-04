(Débats) Les Outre-mer ont voté MélenPen à la présidentielle

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Dans une tribune, le Fred Reno, professeur de science politique explique selon lui pourquoi les Drom ont voté successivement pour Jean-Luc Mélenchon puis Marine Le Pen. N’hésitez pas, vous aussi, à adresser à la rédaction vos tribunes, réflexions et analyses à l’adresse suivante : [email protected]

Les résultats de la présidentielle de 2022 dans les outre-mer et singulièrement aux Antilles et en Guyane font l’objet de nombreux commentaires et surtout d’interrogations. Comment les mêmes électeurs ont pu indifféremment exprimer leurs préférences pour Mélenchon et Le Pen représentants de partis opposés ? Comment expliquer un vote si massif de fils d’esclavisés pour l’extrême droite ? Mon hypothèse est qu’à la faveur d’une offre populiste, les électeurs ont instrumentalisé les deux…