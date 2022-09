Décès de Frantz Ségor, ancien élu de Goyave

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Vendredi 9 Septembre 2022 – 18h11

L’ancien premier adjoint François Louisy, ancien maire de Goyave, Frantz Ségor s’est éteint ce vendredi

Frantz Ségor était un instituteur reconnu dans la commune de Pointe-à-PitreIl s’est engagé dans la vie publique et politique dans la commune de Goyave aux côtés de son mentor François Louisy, maire de Goyave et membre de la fédération socialiste de la Guadeloupe .Il fut conseiller général sous la présidence de Dominique Larifla. Par la suite, Frantz Ségor, décidera de rompre avec ses anciens camarades socialistes de la commune de Goyave et se présentera à l’élection municipale face au neveu de François Louisy, et Jean Laguerre

Un acteur du monde sportif

Frantz Ségor était également impliqué au sein du monde sportif local.