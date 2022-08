Décès de Lisette Obydol : les stars de Zouk machine en deuil

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Nécrologie

Madame Lisette Obydol est décédée, mercredi soir à l’âge de 89 ans. Elle était la maman de Christiane Obydol et de Guy Houllier, membres de Zouk machine et Expérience 7, deux groupes de musique qui ont eu un succès fou à la fin des années 70 et durant plusieurs décennies. Lisette Obydol était le manager de ces deux formations. Elle les a accompagnées en Europe, en Afrique, dans la Caraïbe, etc. Elle était connue pour être une femme redoutable en affaire et quand il s’agissait…