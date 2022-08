The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La ville des Abymes nous annoncent ce matin dans un communiqué le décès de monsieur LERUS Luc.

Monsieur Luc LERUS est décédé dans la matinée de ce samedi. C’est par un communiqué que la ville des Abymes en a informé ses usagers. En effet c’était un ancien employé communal à la retraite. Tout au long de sa carrière il a cumulé de nombreuses casquettes notamment celle de Directeur de l’office municipal des sports des Abymes, du centre culturel et sportif Lacroix, trésorier du siroco (club dans lequel il a joué plus jeune), président de la fédération guadeloupe caraibe des jeunes et fondateur du salon du sport.

très touchés du décès de monsieur Luc LERUS, la ville des Abymes, ainsi que monsieur Eric JALTION salue la mémoire de son ami qu’il qualifie comme “grand amoureux du sport, artisan de cohésion sociale et dont la vision moderne aura compté pour l’attractivité du teritoire abymien”.Il renouvelle l’expression de so amitié et de son entière solidarité à sa famille et singulièrement à son frère Patrick ancien collègue de la ville des Abymes et à sa nièce, Chantal, Vice Présidente du conseil Régional.