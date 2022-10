Défrisage et cancer de l’utérus : une panique qui n’a pas lieu d’être ?

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Wendy Noel

Les produits de défrisage répondent à des normes européennes. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER

Le 17 octobre dernier, une étude américaine a affirmé que les femmes ayant fréquemment recours aux défrisants avaient deux fois plus de risques de développer un cancer de l’utérus. De quoi faire naître des inquiétudes aussi bien du côté des clientes martiniquaises que des professionnels de la coiffure. Mais des réserves seraient à émettre sur ces données qui s’appuient sur des produits américains, ne correspondant donc pas à notre réglementation européenne.

Pendant des années, Nicole s’est fait défriser les

cheveux. Depuis quelque temps, néanmoins, elle est passée aux

waves. « Mes cheveux retrouvent mieux leur texture

naturelle », explique la Marinoise qui confesse avoir aussi

essayé le retour au naturel, « mais cela n’a pas tenu

longtemps. Je n’avais pas trouvé la coiffure quotidienne qui me

correspondait ». Derrière elle, sa coiffeuse Fabienne Palix

acquiesce tout en lui appliquant une mousse. « Chacune fait

comme elle a envie », lance cette artisane-coiffeuse, gérante

du salon Axe Coiffure, situé dans le centre-bourg du Lamentin.

Comme de nombreux autres professionnels du

secteur, elle aussi a entendu parler de l’étude américaine publiée

le 17 octobre dernier dans le Journal of the National Cancer

Institute. Celle-ci affirme que les femmes ayant fréquemment

recours à des défrisants (au moins quatre fois par an) ont deux

fois plus de risques que les autres de développer un cancer de

l’utérus. L’étude se fonde sur les données de près de 33 500

Américaines, recrutées entre 2003 et 2009 et suivies sur quasiment

11 années. Au total, 378 femmes ont développé un cancer utérin.

Des produits « reformulés »

L’auteure principale de cette étude a détaillé

dans un communiqué que pour les femmes n’ayant jamais utilisé ce

genre de produit, le risque