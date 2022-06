Dénoncer et lutter contre les violences envers les seniors

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le 15 juin est la date retenue pour la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Elle a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs publics sur ce phénomène tabou dans notre société.

À travers ses supports de communication et de prévention, le Conseil départemental de l’accès au droit de la Martinique (CDAD) a souhaité alerter et informer la population sur ce fléau dont sont victimes les personnes âgées. L’intérêt est de participer à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et de jouer un rôle d’information en communiquant les numéros utiles locaux et le numéro national 3977. Le tout en sensibilisant sur les sanctions encourues en cas de…