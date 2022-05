Dépôt de candidature, vote le samedi : ce qu’il faut savoir sur les élections législatives

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

À l’approche des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022, la Préfecture a précisé les conditions de dépôt des candidatures, prévu entre le 16 et 20 mai. Les Martiniquais sont invités à voter un jour avant, les samedi 11 et 18 juin.

Les élections législatives arrivent à grand pas. Ces dernières se tiendront les 12 et 19 juin. Les Martiniquais voteront en revanche les 11 et 18 juin, le samedi. Pour les personnes souhaitant se présenter, la Préfecture a transmis les modalités de dépôt de candidature.

Dans un communiqué, le cabinet du préfet indique donc que “les candidatures seront déposées personnellement par le candidat ou son remplaçant, à la préfecture, au bureau de la réglementation générale, des élections et de la circulation”.

5 jours pour présenter sa candidature

Le dépôt de candidature doit se faire sur rendez-vous, du 16 au 20 mai 2022 aux horaires suivantes : lundi 16, mardi 17 et jeudi 19 mai, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h. Le mercredi 18 mai, de 8h30 à 12h30. Enfin le vendredi 20 mai, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Pour le second tour les dépôts de candidature se feront les lundi 13 (8h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h) et mardi 14 juin (8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h).

Enfin le cabinet du préfet, indique que pour prendre rendez-vous, “les candidats sont invités à contacter le secrétariat de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, par téléphone au 05 96 39 37 03”. La piste des pièces à transmettre est disponible sur martinique.gouv.fr.