Des alternatives à la voiture pour se rendre au lycée Schœlcher

« Les élèves ont pu découvrir, pour la première fois, pour la plupart d’entre eux, les bienfaits de l’assistance électrique, notamment dans une montée », explique Gilbert Sabin, de la société Bicato. • PHOTO J.-M.A.

Le lycée Schœlcher est le premier établissement de la Martinique à s’engager dans une démarche d’écomobilité scolaire par le biais du programme Moby. Jeudi dernier, pour marquer l’événement, quelque 450 élèves de seconde et de première ont été conviés à découvrir « Le Village de l’Écomobilité » installé dans leur lycée.

Casque vissé sur la tête, sourire accroché au

visage, Timothé enfourche son vélo à assistance électrique. Son

camarade, Jéred, lui emboîte le pas. La préparation semble optimale

et tous sont fin prêts. Soudain, ils s’élancent dans leur petit

périple à vélo et profitent pleinement du plaisir que procure

l’activité. L’assistance électrique s’avère très efficace pour

éviter l’épuisement des jambes. Bien sûr, il faut pédaler, mais la

fatigue est considérablement réduite. Lorsque les pieds enclenchent

le processus de pédalage, le moteur s’actionne automatiquement et

le vélo suit mécaniquement votre rythme. L’opération est d’une

facilité extrême et ne demande aucun effort supplémentaire de la

part du cycliste. Nous ne sommes pas sur une piste cyclable ni sur

la route mais au lycée Schœlcher où règne une certaine

effervescence. Sous le porche, on assiste même à un véritable

chassé-croisé. « Ralentissez et restez à droite »,

s’écrie un agent régulant la circulation, tandis qu’une

navette-vélo, avec deux passagères à son bord, fait son apparition.

Qu’on se le dise, le lycée Schœlcher est le premier établissement

de la Martinique à s’engager dans une démarche d’écomobilité

scolaire par le biais du programme Moby. Mis en place par

l’entreprise Eco CO2, Moby est un programme national labellisé par

le ministère de la Transition écologique et financé à 75% par le

dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).

De multiples stands et activités étaient

proposés

Jeudi dernier, pour marquer le lancement du

programme, quel-que 450 élèves de seconde et de première ont été

conviés à découvrir « Le Village de l’Écomobilité »

installé dans leur lycée. De multiples stands et activités étaient

proposés aux élèves permettant à ces derniers de découvrir des

alternatives à l’usage de la voiture : le stand de Moby présentait

le programme…