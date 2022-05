Des échouements de sargasses prévus en Guadeloupe les prochains jours

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Pour ce début de semaine, les analyses des images satellites et des modèles de dérive des sargasses indiquent un risque d’échouement moyen à très fort en fonction des façades littorales de la Guadeloupe, pour Saint-Barthélemy et fort pour Saint-Martin.

Analyse sur la zone des Petites Antilles et de la Guyane :

Les détections satellites des derniers jours n’ont pas été précises du fait de la présence de nombreux nuages. Des radeaux de sargasses sur l’Océan Atlantique sont encore présents sur l’ensemble des zones des Petites Antilles et de la Guyane. De nombreux radeaux sont également retrouvés aux abords de Trinidad et Tobago, et en remontant vers le nord jusqu’au sommet de l’arc des Petites Antilles.

Analyse autour de la Guadeloupe :

De nombreux filaments de sargasses ont commencé à toucher notre archipel. Cet arrivage va se poursuivre sur tous les rivages exposés au flux rapide de sud-est durant les 4 prochains jours et par la suite.

De nombreux échouements sont en cours sur les rivages de l’archipel guadeloupéens exposés au flux de sud-est.

1. Un long filament de près de 200 kilomètres de long est en cours d’éloignement au nord de l’archipel.

2. Des paquets de sargasses sont au nord de la Désirade dont la majeure partie est en cours d’éloignement. Toutefois, plusieurs de ces paquets accrocheront la côte nord-est de la Grande-Terre durant ces deux prochains jours.

3. Des fimaments sont présents entre la Guadeloupe et Marie-Galante, dans le Canal des Saintes, au sud de la Désirade, à l’est et au sud de Marie-Galante et dans le Canal de la Dominique. Ils vont être la source de nombreux arrivages durant ces 4 prochains jours.

4. Au sud, de nombreux radeaux et filaments de sargasses qui remontent rapidement le long de la Dominique vers le nord de l’archipel constituent eux aussi une source d’échouements pour les prochains jours.

Autour des Îles du Nord :

De nombreux radeaux ont commencé à toucher les îles du nord. Cet arrivage va se poursuivre sur tous les rivages exposés au flux lent de sud-est durant les 4 prochains jours.

De nombreux échouements sont en cours sur les rivages exposés:

1. Des sargasses sont présentes au nord de Saint-Barthélemy et dans l’est de Saint-Martin et vont constituer la principale source d’échouements sur l’est de Saint-Martin durant les 4 prochains jours.

2. Des filaments de sargasses présents au sud-est et au sud de Saint-Barthélemy vont être la source de plusieurs arrivages sur l’île durant les 4 prochains jours.

Tendance pour les 2 prochaines semaines :

La zone des Petites Antilles est chargée de sargasses du nord au sud, et aussi vers le large. Il faut s’attendre encore à des échouements dans la prochaine quinzaine de jours.