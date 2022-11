Des kits de sécurité en mer remis aux marins pêcheurs

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La remise officielle des 15 premiers kits de sécurité s’est déroulée en présence de Félix Mérine, conseiller exécutif de la CTM. • PHOTO J.M.

15 kits de sécurité ont été remis officiellement vendredi, à Trinité, à des pêcheurs de différentes communes de l’île. À terme, une centaine de professionnels de la mer pourront bénéficier d’équipements de ce type.

L’École de formation professionnelle maritime et

aquacole de Trinité a servi de cadre à la remise officielle des 15

premiers kit de sécurité à des marins pêcheurs de diverses communes

: Sainte-Anne, Vauclin, Robert, Prêcheur, Sainte-Marie, Diamant…

La cérémonie était présidée par Félix Mérine, conseiller exécutif

en charge de l’économie bleue et maritime, de la pêche et des

sports. Elle s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités

du secteur de la pêche et du président du Copem (collectif de

pêcheurs pour la modernisation de la flottille artisanale), porteur

du projet. « Programme de sécurité homme embarqué »,

c’est le nom du projet déployé par ces hommes désireux de lutter

contre le risque de noyade en mer pour les marins p