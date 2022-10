Deuil périnatal : Zétwal An Syèl propose une journée bien-être et détente

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation au deuil périnatal, l’association Zétwal An Syèl organise une rencontre ce samedi 15 octobre, de 10h à 18h, à La Familiale de Fond Pérèz, à Saint-Joseph.

L’association Zétwal An Syèl célèbre, ce samedi 15 octobre, ses deux ans d’existence. Forte de ses différents dispositifs et projets (groupes de parole, ateliers, livre dédié aux parents endeuillés, fonds de solidarité etc.), Zétwal An Syèl « tient à marquer le coup de cette seconde année d’actions » en proposant une journée de bien-être et détente aux familles, et plus largement au grand public.

Au programme : une table ronde qui donnera la parole à des familles ayant vécu le deuil périnatal dans les années 70, 80 et 90, plusieurs ateliers (bougies, danse thérapie, auto-massage) et un show-case avec un invité surprise.

Des fonds pour pérenniser les actions

Cet événement convivial, ouvert à tous, a l’ambition d’offrir « une parenthèse de légèreté, de bien-être et d’ondes positives ». Les participants pourront se restaurer sur place durant toute la journée. Les fonds récoltés durant ce temps fort serviront à la pérennisation des actions phares de Zétwal An Syèl (animation du lieu de vie de l’association, actions de sensibilisation et de formation à destination des professionnels de santé, etc.).

Pour rappel, le deuil périnatal touche environ 7 000 familles en France chaque année. En Martinique, les indicateurs de périnatalité sont défavorables et dépassent les taux nationaux. L’association Zétwal An Syèl a pour objet de sensibiliser, accompagner et former les publics touchés par le deuil périnatal (parents, entourage proche et professionnels des domaines de la santé, de la santé mentale, du paramédical et du bien-être).

Contact : par mail à [email protected] / Site internet : www.zetwalansyel.com / Billetterie disponible en ligne pour participer à la journée. Le montant de l’entrée est déductible de toute adhésion réalisée ce jour-là.