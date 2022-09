Deux graves accidents à Sainte-Rose et aux Abymes: un mort et deux blessés graves

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Vendredi 9 Septembre 2022 – 15h32

Hier soir et en début de matinée, l’archipel a connu deux graves accidents de la circulation à Sainte-Rose et aux Abymes. Le bilan provisoire est d’un mort et deux blessés graves

Hier soir (8 septembre), peu avant 23h15, les secours ont été alertés pour intervenir sur la route nationale 2 au Comté de Lohéac à Sainte-Rose pour un choc entre deux véhicules.Arrivés sur place, ils ont découvert deux blessés graves: un homme de 58 ans et une femme de 38 ans dont le décès a été constaté après avoir été désincarcérée.L’incendie a mobilisé un commandant de gendarmerie, sept sapeurs pompiers, une brigade de gendarmerie et des équipes de Routes de Guadeloupe ainsi que le Smur.Il s’agit du 33ème mort depuis le début de l’année sur les routes de Guadeloupe. Ce matin (9 septembre), peu avant 10h30, cette fois les secours ont été appelés suite à un choc entre un deux-roues et un véhicule, à l’angle des rues Frédéric Jalton et René Serge Nabajoth, à Boisripeaux aux Abymes.Arrivés sur place, ils ont pris en charge le conducteur du deux-roues, une homme de 23 ans, grièvement blessé avec son pronostic vital engagé. La conductrice du véhicule, une femme de 23 ans n’a subi aucun dommageL’incident a mobilisé 2 sapeurs pompiers, la Police Nationale et une équipe du Smur.

