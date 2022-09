Deux Guadeloupéens créent leur marque de montres haut de gamme

L’histoire d’Halchimy, une nouvelle marque de montres, raconte comment deux jeunes entrepreneurs guadeloupéens sont allés au bout de leurs rêves… Ce nom est inspiré du livre « l’Alchimiste » de Paolo Coelho, dans lequel un berger espagnol part à la conquête d’un trésor caché après avoir lui aussi fait un rêve. Kevin Oualli et son frère Nicolas ont fait ce voyage entrepreneurial !

Avant de créer Halchimy, les deux Saintannais sont partis d’un rêve, un vrai, un de ceux que l’on fait en dormant ! « Dans mon sommeil, il y a quelques années, raconte Kévin, j’ai eu une vision : je me voyais en train de manipuler une montre dotée d’un système qui permettait de la rendre modulable. » En se réveillant, Kévin a naturellement cherché sur internet et dans différentes boutiques horlogères si ce concept qu’il avait vu en songe n’existait pas déjà. « Il s’est avéré que non. C’est comme ça qu’on s’est lancé dans l’aventure. » C’était en 2012 et aujourd’hui, les deux hommes sont à la tête de d’une société qui, sous la marque dénommée Halchimy, a déjà sorti deux collections : Audace en 2019 et Intuition 2012 juste avant les grandes vacances. Une troisième collection devrait sortir peu avant la fin de cette année.

Avant d’en arriver là, les deux Saintannais ont dû tout apprendre de l’horlogerie, son vocabulaire, ses rouages et son marché.

A l’origine, Kévin est ingénieur en informatique. A l’issue de son baccalauréat au lycée Poirier-Gissac, il a quitté la Guadeloupe pour suivre ses études supérieures, à Toulouse d’abord, où il a fait un DUT en réseau et télécommunications, puis à Paris, pour une école d’ingénieur dont il sort diplômé en 2011. Son frère Nicolas a lui la bosse du commerce.

« Entre 2012 et 2019, relate Kévin, ça s’est passé comme pour un entrepreneur qui a des idées plein la tête, qui a un projet, un concept qu’il souhaite faire vivre… On a demandé à Google comment on allait passer du rêve à la réalité… Dans un premier temps on a contacté des designers horlogers pour pouvoir matérialiser sur leur outil de conception 3D la vision que j’avais eue… » Et là, ça a été la douche écossaise ! « On a été confronté à pas mal de refus parce que nous n’étions pas du secteur de l’horlogerie… En tout cas, les premiers designers que nous avons rencontrés ne nous prenaient pas forcément au sérieux. » Les deux frères se sont donc perfectionnés sur la connaissance de ce marché et ils ont su au bout de quelques années fédérer autour d’eux une vraie équipe de professionnels qui leur a fait confiance et qui leur a permis de lancer leur première collection en 2019. « Pour se financer, poursuit Kévin, ça n’a pas été facile du tout, les premières années ont été compliquées parce que nous avons dû investir nos deniers personnels. » Mais Kévin croyait en son rêve ! Et ce rêve au début tenait en un mot : le bracelug.

