Deux importants chantiers de construction immobilière sont en cours

Baie-Mahault

Par Anthony BASSIEN-CAPSA

Chantier d’un équipement d’ordre collectif sur le Morne Bernard. • ANTHONY BASSIEN-CAPSA

Deux opérations immobilières sont en cours de réalisation sur le territoire baie-mahaultien, à la Jaille et au morne Bernard. Respectent-elles vraiment les lois d’urbanisme ?

La ville de Baie-Mahault accueille actuellement

deux opérations immobilières en cours de réalisation sur son

territoire ayant des fonctions différentes. Voici leur

présentation.

Un équipement public préfigurant la future

technopôle Audacia

La Société d’Économie Mixte et d’Aménagement de la

Guadeloupe (SEMAG) est le maître d’oeuvre d’un équipement collectif

d’intérêt public actuellement en construction au Morne Bernard, non

loin des studios de Guadeloupe La 1ère. Ce projet qui occupe deux

lots à bâtir a vu sa déclaration préalable délivrée par la SEMAG le

17 décembre 2021 et la ville de Baie-Mahault en est la

bénéficiaire. Le permis de construire n° PC 971 103 21R1 147 a été

délivré par la Direction de l’urbanisme et du patrimoine de la

commune le 10 mars dernier et le bénéficiaire est l’entreprise

immobilière SCI Imagine, basée à Jarry. Celui-ci fait partie du

vaste projet de la future technopôle Audacia (considérée comme la

« Silicon Valley guadeloupéenne ») dont la Ville a confié

le projet à la SEMAG. Celui-ci consiste à créer un quartier à haute

valeur ajoutée de développement dédié aux activités suivantes :

– NTIC (nouvelles technologies de l’information et

de la communication)

– Énergies renouvelables

– Transformation agro-alimentaire, R&D

(recherche et développement)