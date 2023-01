Deux journées de colloque sur les thèmes « Droit, santé mentale et territoires »

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Marie VANDEWOESTYNE

Les parties en présence ont la volonté de débattre des politiques locales de santé globale. • M.V.

L’EPSM (l’Établissement public de santé mentale), la LDH (Ligue des droits de l’Homme) et l’AMG (Association des maires de Guadeloupe) ont annoncé, ce mardi matin à la mairie de Pointe-à-Pitre, le lancement de deux journées de colloque, sur les thèmes de santé mentale, d’accès aux soins et de droits des malades, les 13 et 14 janvier 2023 à Pointe-à-Pitre.