Deux superviseurs pour les bases nommés par Corsair aux Antilles

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Jeudi 6 Octobre 2022 – 11h09

La compagnie aérienne Corsair renforce ses équipes aux Antilles françaises avec la nomination de deux nouveaux superviseurs de bases à Pointe-à-Pitre et à Fort-de-France.

Leur mission est d’assurer la supervision des bases PNC créées à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre l’année dernière, Samson de Souza, a été nommé en qualité de superviseur de la base située sur l’archipel de la Guadeloupe et Gaby Taverny, superviseur de celle située sur l’île de la Martinique. Ils viendront donc renforcer l’équipe Corsair située aux Antilles française, désormais composée d’une dizaine de salariés. Ces deux nouvelles recrues ont bénéficié d’une formation d’un mois au siège de Rungis à compter du 7 septembre 2022 et leur objectif est de contribuer à la satisfaction des voyageurs. Samson De Sousa est personnel navigant comemrcial et chef de cabine saisonnier chez Corsair depuis 25 ans et Gaby Taverny est steward depuis 23 ans dans al compagnie.

Le confort des voyageurs au premier plan

« L’intégration des PNC basés et le bon fonctionnement de l’exploitation de ces deux bases locales sont de beaux défis pour Corsair et nous sommes certaines que Samson de Souza et Gaby Taverny sauront relever ces challenges avec brio. Il était important pour nous de recruter des profils qui connaissent déjà parfaitement les valeurs et le niveau d’exigence de notre compagnie afin de travailler rapidement non seulement avec les PNC basés aux Antilles mais aussi avec les équipes sur le terrain.

Samson et Gaby ont de nombreuses compétences qui leur permettront de développer le sentiment d’appartenance des PNC basés, de s’assurer du maintien de leurs niveaux de professionnalisme et de motivation, en adéquation avec les standards Corsair. Ils seront également les représentants de Corsair auprès de nos clients sur les bases, et en charge du bon fonctionnement de celles-ci » indiquent Bérangère Botton, responsable du département PNC et Sophie Eche Franco, responsable adjointe du département PNC.